Поблизу Індонезії спалахнув пором із 280 пасажирами — люди стрибали у воду, щоб вижити, відео

Паром «Barcelona 5» спалахнув просто посеред океану.

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Біля берегів Індонезії 20 липня спалахнув пасажирський пором «Barcelona 5» із 280 людьми на борту. Люди у паніці стрибали у воду, щоб урятуватися від полум’я, пише Daily Mail.

Інцидент з поромом, який здійснював регулярний рейс до порту Манадо, трапився неподалік острова Талісе, що на північ від Сулавесі

Очевидці опублікували відео з місця трагедії. На ньому видно густий чорний дим, охоплена полум’ям надбудова корабля, а пасажири — у рятувальних жилетах — у розпачі кидаються за борт, аби врятуватись від вогню.

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