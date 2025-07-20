Возле Индонезии вспыхнул паром с 280 пассажирами — люди прыгали в воду, чтобы выжить, видео

Паром «Barcelona 5» загорелся прямо посреди океана.

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У берегов Индонезии 20 июля загорелся пассажирский паром «Barcelona 5» с 280 людьми на борту. Люди в панике прыгали в воду, чтобы спастись от огня, пишет Daily Mail.

Инцидент с паромом, который выполнял регулярный рейс в порт Манадо, произошел неподалеку от острова Талисе, к северу от Сулавеси.

Очевидцы опубликовали видео с места трагедии. На нем видно густой черный дым, охваченную пламенем надстройку судна, а пассажиры — в спасательных жилетах — в отчаянии бросаются за борт, чтобы спастись от огня.

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