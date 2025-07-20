Владимир Зеленский собирает конференцию послов Украины — Андрей Сибига сообщил детали

Конференция послов получила название «От силы дипломатии к дипломатии силы».

Фото: x.com/andrii_sybiha

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о начале подготовки программы ежегодного совещания послов. Также они согласовали решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

Андрей Сибига сообщил, что Владимир Зеленский 21 июля проведет конференцию послов под названием «От силы дипломатии к дипломатии силы». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что десятки украинских послов в иностранных государствах вместе с ним 20 июля посетили Запорожскую область, через которую проходит линия фронта. Послы побывали непосредственно на позициях, а также в Ореховском районе и городе Орехов.

По словам Сибиги, дипломатам показали окопы, подземную школу, разрушенные российскими ударами дома в Орехове. Дипломаты должны были увидеть, как живут люди в Украине под постоянными атаками врага.

«Мужество жителей Запорожья заслуживает нашего глубочайшего уважения. Несмотря на постоянный российский террор, регион живет, развивается и сохраняет свой стойкий дух», — написал Сибига.

Также, по его словам, 21 июля президент Зеленский откроет конференцию послов Украины под названием «От силы дипломатии к дипломатии силы». Визит в Запорожскую область должен дать дипломатам импульс к достижению больших результатов в деле установления мира в Украине.

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашей плодотворной работы на благо нашей страны. Я благодарен Ивану Федорову, главе Запорожской областной администрации, за этот визит и его самоотверженную работу», — добавил Сибига.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что в ближайшее время будет издано около 20 президентских указов об увольнении и назначении послов.

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