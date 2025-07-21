Зеленський призначив 16 нових послів та визначив пріоритети для дипломатії на пів року

21 липня оголосять пріоритети зовнішньої політики на наступні пів року.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці 21 липня провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу після отримання доповідей від військових і міністра внутрішніх справ.

За підсумками зустрічі було фіналізовано процес добору кандидатів на посади керівників дипломатичних установ. Глава держави призначив 16 нових послів України за кордоном.

«Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності», — наголосив Зеленський.

Крім того, сьогодні відбудеться нарада з українськими послами, під час якої буде визначено ключові пріоритети зовнішньої політики на наступні шість місяців.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів. Також вони узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

Андрій Сибіга повідомив, що Володимир Зеленський 21 липня проведе конференцію послів, яка має назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили».

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