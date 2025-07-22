60 діб без права на внесення застави: суд у Києві узяв під варту батька працівника НАБУ — Сентября Магамедрасулова

У Києві суд взяв під варту батька керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Джерело фото: Радіо Свобода

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Батькові керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябрю Магамедрасулову — суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на внесення застави. Про це повідомляє Суспільне.

Захисник Сентября Магамедрасулова Сергій Захарченко заявив, що сторона захисту планує оскаржити відповідне рішення суду.

Нагадаємо, 21 липня суд також взяв під варту самого Руслана Магамедрасулова — керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Йому обрано запобіжний захід до 16 серпня також без можливості внесення застави.

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова. За версією слідства, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро. Водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

Також у НАБУ заявили, що СБУ та Офіс Генпрокурора провели 70 обшуків стосовно працівників НАБУ, в той час, як директор НАБУ Семен Кривонос знаходився у Великій Британії.

Також Служба безпеки України 21 липня прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

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