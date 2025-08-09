Практика судов
  1. В Украине

В Киеве автомобиль влетел в торговый центр Ocean Plaza – в полиции раскрыли детали ДТП

14:10, 9 августа 2025
В Киеве водительница Mazda перепутала педали и влетела в ТЦ Ocean Plaza.
В Киеве автомобиль влетел в торговый центр Ocean Plaza – в полиции раскрыли детали ДТП
В Голосеевском районе Киева водительница Mazda протаранила стену торгового центра и заехала внутрь здания. По данным патрульной полиции, инцидент произошел, когда женщина выезжала с паркинга и перепутала педали тормоза и газа.

В результате ДТП никто не пострадал, но стена здания получила повреждения. Инспекторы оформили в отношении водительницы административные материалы.

Ранее видео опубликовали местные жители в соцсетях.

Напомним, в Киеве женщина снесла ограждение и перевернула авто на бок — видео ДТП «на ровном месте». А на Лыбедской женщина за рулем «гелика» вылетела с дороги и врезалась в МАФ.

Отметим, что 19 июля произошел похожий случай — в центре Киева женщина за рулем Mercedes выехала на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Тогда в патрульной полиции заявили, что, как выяснилось, за рулем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения.

Позже страну всколыхнул еще один случай — сотрудник прокуратуры в Киеве на автомобиле сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Водитель наехал на женщину, которая шла по пешеходной зоне на улице Большой Васильковской, и скрылся. Его задержали. Генпрокурор Руслан Кравченко тогда заявил, что берет это дело под личный контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

