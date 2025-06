Рэпер Канье Уэст второй раз сменил имя — теперь он Ye Ye

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который в 2021 году официально сменил имя на Ye, вновь обновил свои данные. Согласно новым документам, его новое имя теперь — «Ye Ye». Об этом сообщает Page Six.

Финансовый директор музыканта, Хусейн Лалани, подал документы в Калифорнии, где указано новое имя рэпера.

Ранее в документах Уэста значилось «Ye West», однако теперь его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc., зарегистрированы под новым именем — «Ye Ye».

Сам рэпер пока не объявил об этом публично в соцсетях. Также его представители не предоставили комментариев.

Как отмечает издание, музыкант уже заявлял в X, что прекратит использовать аккаунт @kanyewest, поскольку его настоящее имя — Ye. «Я наконец-то перестану использовать @kanyewest в Twitter, потому что моё имя — Ye», — написал он 1 июня. «Собираюсь завести аккаунт Ye, и будь что будет».

