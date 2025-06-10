Too many concurrent requests — у ChatGPT произошел масштабный сбой: стало известно, когда чат-бот возобновит работу

Сервис перестал отвечать утром 10 июня, OpenAI уже работает над восстановлением, но полное устранение сбоя может занять несколько часов.

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10 июня пользователи из разных уголков мира остались без доступа к одному из самых популярных чат-ботов с искусственным интеллектом — ChatGPT.

С самого утра нейросеть «замолчала»: чат не загружается, ответы не приходят, а некоторые пользователи видят только сообщение об ошибке — «Too many concurrent requests».

По данным ресурса Downdetector, первые серьезные сбои начались около 10:00. Пострадали не только пользователи ChatGPT, но и других продуктов OpenAI, в частности видеогенератора Sora. Даже тем, кому удалось войти в сервис, жалуются на медленную работу и значительные задержки в ответах.

В OpenAI уже отреагировали: команда изучает причину сбоя.

Разработчики сообщают, что ChatGPT не будет работать еще несколько часов.

«Мы продолжаем внедрение мер по устранению рисков и уже наблюдаем восстановление API. Полное восстановление всех затронутых сервисов может занять еще несколько часов», — говорится в сообщении.

«Мы фиксируем дальнейшее восстановление работы API и ChatGPT. Будем публиковать обновления по мере продвижения», — добавили в OpenAI.

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