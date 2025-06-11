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Депутаты, НАБУ, НАПК и ВСП считают нужным закрепить в УПК нормы для наказания за злоупотребление процессуальными правами

07:45, 11 июня 2025
В УПК определят понятие злоупотребления процессуальными правами и закрепят ответственность за это, чтобы уголовные дела рассматривались быстрее – в Верховном Суде состоялось обсуждение.
Депутаты, НАБУ, НАПК и ВСП считают нужным закрепить в УПК нормы для наказания за злоупотребление процессуальными правами
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Верховный Суд сообщил, что состоялось мероприятие, на котором обсуждался вопрос противодействия злоупотреблению процессуальными правами. Помимо судей, на этом мероприятии выступили председатель комитета Верховной Рады Денис Маслов, первый заместитель директора НАБУ Денис Гюльмагомедов, член Высшего совета правосудия Алексей Мельник, председатель НАПК Виктор Павлущик, судьи ВАКС и другие.

Так, по убеждению председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова, необходимость внесения изменений в УПК о предотвращении злоупотребления процессуальными правами «назрела уже давно».

В 2021 году в сотрудничестве с судьями парламентарии внесли законопроект 5661 об изменениях в УПК относительно противодействия злоупотреблению процессуальными правами. Как подчеркнул Денис Маслов, его положения не теряют актуальности. То есть, парламент вернется к его рассмотрению.

Законопроект 5661 предлагает дополнить общие принципы уголовного судопроизводства таким принципом, как «невозможность злоупотребления процессуальными правами».

В УПК будет установлена обязанность участников судебного процесса не злоупотреблять процессуальными правами. Речь идет, в частности, о недопустимости подачи жалобы на судебное решение, когда кодексом запрещено его обжалование, подачи ходатайства для решения вопроса, который уже решен следственным судьей, судом, совершения других действий для затягивания уголовного производства или препятствования исполнению судебного решения.

Законопроектом усиливаются денежные взыскания за злоупотребление процессуальными правами, расширяется возможность вынесения отдельного определения и т.д.

Первый заместитель директора НАБУ Денис Гюльмагомедов привел статистические данные относительно сроков рассмотрения. Так, в 2023 году средний срок рассмотрения дел в ВАКС составлял 444 дня, в 2024 – 618 дней. В то же время есть случаи рассмотрения дел более 5 лет.

Гюльмагомедов отметил, что вместе с ликвидацией возможностей злоупотребления процессуальными правами (неявки в судебное заседание, необоснованные отводы, жалобы и т.п.), «стоит стремиться к приоритезации дел в судах по прозрачным критериям и ограничению количества дел, которые одновременно находятся на слушании у состава суда».

Председатель НАПК Виктор Павлущик заявил, что борьба с манипуляциями в уголовном процессе должна стать «системной государственной политикой».

По его словам, анализ судебной практики свидетельствует о чрезмерной продолжительности уголовных производств – в среднем 7 лет с момента внесения сведений в ЕРДР до вынесения приговора. Как цитирует его Верховный Суд, Павлущик указал, что «это свидетельствует не только о перегруженности системы, но и об эффективности тактики злоупотребления со стороны участников процесса».

НАПК инициировало законопроект относительно противодействия злоупотреблению процессуальными правами, который уже прошел обсуждение в госорганах. По мнению Павлущика, его принятие будет способствовать усилению роли суда «в пресечении процессуальных манипуляций».

Судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский рассказал, что необходимы изменения в законодательство для расширения инструментов влияния на недобросовестное поведение сторон.

Член Высшего совета правосудия Алексей Мельник отметил, что ВСП все чаще рассматривает жалобы, в которых речь идет о «потворствовании судьями затягиванию процесса, например, из-за безосновательного удовлетворения отводов или непринятия мер к участникам, злоупотребляющим правами».

Он подчеркнул, что является негативным, если правонарушители избегают ответственности из-за закрытия производств судьями.

В контексте дисциплинарной практики Высшего совета правосудия Алексей Мельник отметил, что участники судебных производств подают жалобы на судей, которые потворствуют злоупотреблениям процессуальными правами других сторон. При этом заявители утверждают, что судьи действуют умышленно, чтобы затянуть рассмотрение дел.

Следовательно, депутаты, НАБУ, НАПК и ВСП, а также ВАКС считают необходимым изменить законодательство, чтобы иметь эффективный механизм наказания участников процесса, в том числе адвокатов, за злоупотребление процессуальными правами.

Автор: Наталя Мамченко

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