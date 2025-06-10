В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию еще из 7 населенных пунктов — что нужно знать

Решение было принято из-за роста числа жертв и разрушений — эвакуированные получат помощь и социальные гарантии.

Фото: glavcom.ua

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В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация мирного населения ещё из 7 населённых пунктов. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации из 7 населённых пунктов Шевченковской громады.

«Это сёла: Барановка, Берёзовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Фёдоровка», — отметил Синегубов.

Основанием для такого решения стали усилившиеся вражеские обстрелы.

За последние два месяца в результате российских атак с применением КАБов, РСЗО и БПЛА в громаде погибли два человека, пятеро получили ранения, среди них — 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

«Всего планируем вывезти в безопасные места 181 ребёнка», — добавил Синегубов.

Глава ОВА заверил, что все эвакуированные получат временное жильё, помощь в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.

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