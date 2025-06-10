Практика судов
  1. В Украине

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию еще из 7 населенных пунктов — что нужно знать

19:38, 10 июня 2025
Решение было принято из-за роста числа жертв и разрушений — эвакуированные получат помощь и социальные гарантии.
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию еще из 7 населенных пунктов — что нужно знать
Фото: glavcom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация мирного населения ещё из 7 населённых пунктов. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации из 7 населённых пунктов Шевченковской громады.

«Это сёла: Барановка, Берёзовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Фёдоровка», — отметил Синегубов.

Основанием для такого решения стали усилившиеся вражеские обстрелы.

За последние два месяца в результате российских атак с применением КАБов, РСЗО и БПЛА в громаде погибли два человека, пятеро получили ранения, среди них — 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

«Всего планируем вывезти в безопасные места 181 ребёнка», — добавил Синегубов.

Глава ОВА заверил, что все эвакуированные получат временное жильё, помощь в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Харьков война обстрел эвакуация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заместитель председателя КУС ВС Наталья Антонюк представила актуальную практику в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям за 2024-2025 годы

Наталья Антонюк рассказала также о правовых позициях КУС ВС по вопросам применения норм процессуального права, в частности, очертила позиции по признанию недопустимым доказательством протоколов обыска, протоколов негласных следственных (розыскных) действий и экспертизы.

Суд признал противоправным приказ МОН, который сделал невозможной отсрочку аспирантам-контрактникам в 2024 году

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Минобразования №910, согласно которому поступление на обучение в аспирантуре по контракту в 2024 году было возможно только на заочной и вечерней формах.

Прокурор пожаловался в Верховный Суд, что ему не дали огласить обвинительный акт – ВС указал, нарушает ли это права прокурора

Прокурор в кассационной жалобе не привел доводов, каким же образом неоглашение обвинительного акта нарушило права стороны обвинения.

Виртуальные активы могут включить в золотовалютные резервы Украины – законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о включении виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины.

Правительство утвердило порядок премирования топ-чиновников

Размер премии руководителям органов и учреждений системы правосудия, их заместителям будет определять руководитель госслужбы в государственном органе по согласованию с субъектом назначения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області