Обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів пропонується заборонити зараховувати до лав ЗСУ

Пропонується встановити заборону на комплектування ЗСУ та інших військових формувань обвинуваченими у скоєнні тяжкого корупційного злочину, якщо справа слухається у суді.

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Особам, які обвинувачуються у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого корупційного злочину, пропонується заборонити мобілізовуватися і таким чином відтерміновувати можливе покарання.

Відповідні зміни пропонуються законопроектом 13271-1, який Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в цілому як закон.

Так, ч. 2 статті 4 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» пропонується доповнити нормою, відповідно до якої Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які обвинувачуються у скоєнні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення та кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження.

Крім того, у перехідних положеннях КПК буде передбачено, що судове провадження стосовно обвинуваченого у скоєнні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, та який призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, або прийнятий на військову службу за контрактом, може зупинятись судом за клопотанням сторони кримінального провадження або за власною ініціативою лише у разі встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такої особи у судовому провадженні, в тому числі у режимі дистанційного судового провадження (відеоконференції), у зв’язку із безпосередньою участю такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Судове провадження, яке раніше було зупинене на підставі статті 335 КПК, може бути відновлено судом за клопотанням сторони кримінального провадження або за власною ініціативою у разі встановлення факту, що особа перестала брати безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України та може брати участь у судовому провадженні, у тому числі у режимі відеоконференції.

Автор: Наталя Мамченко

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