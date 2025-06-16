Полицейские на Херсонщине наехали на мину во время эвакуации гражданских

Полиция Херсонщины спасла четырех гражданских.

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В Херсонской области бронированный автомобиль полиции подорвался на противопехотной мине во время эвакуации мирных жителей из Берислава, но правоохранители успешно вывезли четырех гражданских в безопасное место. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

В бериславское подразделение полиции обратились представители военной администрации с просьбой эвакуировать четырех местных жителей: 56-летнего мужчину с его матерью, а также двух женщин в возрасте 59 и 81 год, которые нуждались в перемещении в более безопасный регион.

Патрульные полицейские немедленно отправились на вызов. Во время движения их бронированный автомобиль задел противопехотную мину, предположительно типа «лепесток». К счастью, никто из правоохранителей не пострадал, а транспорт получил незначительные повреждения, что позволило продолжить миссию.

Добравшись до Берислава, эвакуационная группа помогла гражданам собрать вещи и оперативно транспортировала их в безопасный населенный пункт.

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