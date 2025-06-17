Баллистическая ракета разрушила многоэтажку в Соломенском районе Киева до самого подвала, — Игорь Клименко

Ракета РФ уничтожила подъезд многоэтажки в Киеве – девятиэтажный дом сложился до уровня второго этажа.

Фото: МВД

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь и на рассвете 17 июня Россия обстреляла Киев дронами и ракетами. Враг целился по жилым домам.

В Соломенском районе столицы российская баллистическая ракета попала в девятиэтажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов. В результате удара разрушено более 40 квартир.

Удар был настолько мощным, что ракета прошла сквозь все 9 этажей.

Баллистическая ракета зашла настолько глубоко, что пробила бетонные перекрытия до подвала в киевской многоэтажке. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.

«Спасатели будут работать посменно, чтобы как можно быстрее добраться сначала до крупных конструкций. Сейчас соответствующая техника будет поднимать эти конструкции, чтобы разбирать завалы этаж за этажом», — отметил министр.

Игорь Клименко указал, что все 9 этажей сложились до уровня двухэтажного дома.

Добавим, что в результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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