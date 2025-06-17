Балістична ракета зруйнувала багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва до самого підвалу, — Ігор Клименко

Ракета РФ знищила під’їзд багатоповерхівки в Києві — дев’ятиповерховий будинок склався до рівня другого поверху.

Фото: МВС

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», уночі та на світанку 17 червня Росія гатила по Києву дронами і ракетами. Ворог цілився по житлових будинках.

У Солом’янському районі столиці російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, повністю знищивши один із під’їздів. Внаслідок удару зруйновано понад 40 квартир.

Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через всі 9 поверхів.

Балістична ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал у столичній багатоповерхівці. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко.

«Рятувальники працюватимуть багатозмінно, щоб максимально швидко дістатися спочатку до великих конструкцій. Зараз відповідна техніка ці конструкції буде піднімати для того, щоб поверх за поверхом розбирати (завали - ред.)», — зазначив міністр.

Ігор Клименко вказав, що усі 9 поверхів склалися на рівні двоповерхового будинку.

Додамо, що внаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

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