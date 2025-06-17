Верховний Суд залишив у силі рішення щодо відмови адвокату-ФОП у скасуванні податкової консультації

Верховний Суд підкреслив важливість точності формулювання податкових запитів

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Верховний Суд відхилив касаційну скаргу адвоката, який є фізичною особою-підприємцем, та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, що відмовили у задоволенні його позову до ДПС в Одеській області щодо визнання податкової консультації незаконною та її скасування (справа № 420/29295/23). Про це повідомляє податкова служба в Одеській області.

В обґрунтування своїх вимог адвокат зазначив, що з метою встановлення обставин податкового обліку його як фізичної особи-підприємця з ознакою незалежної професійної діяльності адвоката ним було направлено на адресу територіального податкового органу заяву про надання індивідуальної податкової консультації.

Як наслідок цього, ГУ ДПС було надано відповідь, але, як стверджує позивач, надана інформація не відповідає чинному законодавству та вказує на подвійне обтяження позивача податком за одну і ту ж саму діяльність. Також, позивач наполягає на тому, що спірна відповідь є саме податковою консультацією, а тому положення Закону України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами, далі – Закон № 393/96-ВР) до спірних правовідносин не застосовуються.

Судом встановлено, що ФОП адвокат звернувся до податкового органу і просив надати податкову консультацію з наступних питань:

Чи може адвокат, який оформлений як ФОП з ознакою, бути на спрощеній системі оподаткування 3-ї групи та сплачувати єдиний податок та ЄСВ за результатами своєї адвокатської діяльності ? Чи потрібно фізичній особі-підприємцю (ФОП) з ознакою провадження незалежної професійної діяльності - адвокат вести податковий облік та сплачувати податки, ЄСВ, окремо, як фізичній особі-підприємцю, та окремо як самозайнятій особі, яка займається незалежною професійною діяльністю ? Після внесення змін за формою 5-ОПП, з 1 вересня 2023 року, перебуваючи зареєстрованим вже як фізична особа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності-адвокат, яким чином слід проводити податковий облік та які податку та збори сплачувати при здійснення правничої допомоги та іншої адвокатської діяльності.

Листом від 21.09.2023 ГУ ДПС надало відповідь, де вказало, що згідно п. 65.9 ст. 65 Податкового кодексу України (зі змінами, далі – ПКУ), якщо ФОП здійснює незалежну професійну діяльність, то у контролюючих органах така особа обліковується як фізична особа-підприємець з ознакою незалежної професійної діяльності, а спрощена система оподаткування стосується тільки ФОП та окремо осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Відповідно, ведення обліку здійснюється окремо, як діяльність ФОП та окремо для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Також, наведено норми права, що регулюють питання надання звітності ФОП та окремо для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Верховний Суд під час розгляду справи виходив з такого.

Усталеною є практика Верховного Суду про те, що індивідуальна податкова консультація за своєю правовою природою є фактично відповіддю контролюючого органу платнику податків на його питання, яка повинна містити конкретні роз`яснення такому платнику практичної форми та/або моделі його поведінки у визначеному колі податкових правовідносин.

Отже податкова консультація (індивідуальна), як методична й практична допомога платнику податків при виконанні ним податкового обов`язку, фактично, за всіма процедурами (нарахування та сплата платежів, пені, штрафних санкцій, оскарження дій контролюючих органів тощо): 1) надається платнику податків для правильності практичного застосування конкретної норми закону або нормативно-правового акту з питань адміністрування, нарахування та сплати податків чи зборів безпосередньо у його податковому обліку при здійсненні ним господарської діяльності; 2) має індивідуальний характер і може використовуватися лише платником податків, якому така консультація надана; 3) не може встановлювати (змінювати чи припиняти) відповідну норму законодавства, а лише надає роз`яснення щодо практичного її застосування; 4) має мету - викладення (роз`яснення) платнику податків офіційного розуміння контролюючим органом змісту конкретної правової норми з питань оподаткування для забезпечення правильного її застосування.

При цьому платнику податків надано право оскаржити до суду, як правовий акт індивідуальної дії, податкову консультацію контролюючого органу у випадку, якщо вона, на його думку, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору, й визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Обов`язковими ж складовими письмової податкової консультації є: опис питань, що порушуються платником податків; обґрунтування застосування норм законодавства з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків; висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

Аналогічна позиція висловлена у постановах Верховного Суду від 17 квітня 2018 року у справі № 826/2032/16, від 22 жовтня 2019 року у справі № 520/10111/18, від 28 січня 2020 року у справі № 804/8131/16, від 27 вересня 2023 року у справі № 804/4524/17, від 10 квітня 2024 року у справі № 826/6714/17.

З аналізу положень ПКУ убачається, що податкові органи мають право надати відповідь не як індивідуальну податкову консультацію, а у порядку, визначеному Законом № 393/96-ВР, якщо звернення особи не містить ознак запиту на надання консультації щодо практичного застосування конкретної норми податкового законодавства.

Оцінивши зміст звернення позивача до податкового органу, суди дійшли висновку, що питання, які ним порушено (щодо оформлення адвоката у складі групи ФОП, ведення податкового обліку тощо), стосуються загального розуміння податкового законодавства та не містять ознак звернення щодо практичного застосування конкретної норми ПКУ до фактичних обставин, притаманних саме ситуації позивача.

Таким чином, надання контролюючим органом відповіді у порядку Закону № 393/96-ВР є правомірним та відповідає змісту звернення, а позивач у заявах по суті не надає відповідних обґрунтувань всупереч цьому.

Верховний Суд зауважує, що відповідно до правових позицій, викладених у постанові від 27.04.2020 у справі №813/4351/16, саме по собі надання будь-якої відповіді на звернення громадянина у визначені законом строки не слід вважати повним і належним виконанням свого обов`язку суб`єктом владних повноважень. Так, істотною умовою такої відповіді є її належне обґрунтування і вирішення поставлених у зверненні питань (із урахуванням суті відповідного звернення і на підставі його ґрунтовного й всебічного вивчення).

Аналізуючи зміст відповіді, наданої контролюючим органом на заяву позивача, суди зазначили, що в ній наведено повне та всебічне обґрунтування порушених у зверненні питань, зокрема із посиланням на положення пункту 65.9 статті 65 ПКУ, вказано, якщо ФОП здійснює незалежну професійну діяльність, то у контролюючих органах така особа обліковується як фізична особа-підприємець з ознакою незалежної професійної діяльності, а спрощена система оподаткування стосується тільки ФОП та окремо осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Відповідно, ведення обліку здійснюється окремо як діяльність ФОП та окремо для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. А також наведено норми права, що регулюють порядок подання звітності ФОП та окремо для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Отже, питання, які позивач порушив у заяві, були розкриті у відповіді повно, чітко й обґрунтовано. Відповідь також була надана у строки, передбачені Законом № 393/96-ВР.

За таких обставин Верховний Суд вважає, що ГУ ДПС виконало обов`язок щодо належного розгляду звернення позивача відповідно до вимог чинного законодавства. Обставини, які б свідчили про протиправність відповіді, відсутні, а відтак підстави для задоволення позову є відсутніми.

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