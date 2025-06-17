Умовні вироки за расистську акцію проти футболіста Вінісіуса Жуніора винесли в Іспанії

Чотирьох фанатів «Атлетіко» покарали за расистський перформанс.

Фото: CNN

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Мадридський суд виніс вирок чотирьом особам, визнавши їх винними у злочині на ґрунті ненависті та погрозах через публічний расистський акт, спрямований проти бразильського нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора. Йдеться про інцидент, що стався у січні 2023 року напередодні матчу Кубка Короля проти «Атлетіко», коли на одному з мостів у Мадриді вивісили банер із написом «Мадрид ненавидить Реал» та повісили надувного темношкірого манекена у футболці Вінісіуса з номером 20, повідомляє CNN.

Суть справи

Згідно з матеріалами суду, чотири підсудні організували й реалізували акцію, яка набрала розголосу в Іспанії та за її межами. Один із них поширив зображення цього акту в інтернеті, чим додатково загострив ситуацію. Суд визнав усіх винними у злочині на ґрунті расової ненависті та погрозах, які мали чітке спрямування проти Вінісіуса Жуніора як темношкірого спортсмена.

Позиції сторін

Усі підсудні підписали лист із вибаченнями, адресований самому Вінісіусу, клубу "Реал Мадрид", іспанській Ла Лізі та Федерації футболу Іспанії (RFEF). Це, а також визнання провини, сприяло пом’якшенню вироку. Водночас суд врахував серйозність вчинку, що мав широкий суспільний резонанс і розглядався як приклад расистського тиску на спортсмена.

Що вирішив суд

Один із підсудних отримав 15 місяців умовного ув’язнення за злочин на ґрунті ненависті та ще 7 місяців за погрози через розповсюдження фото й відео інциденту в інтернеті.

Троє інших були засуджені до 7 місяців умовного ув’язнення за злочин на ґрунті ненависті та 7 місяців за погрози кожному.

Жоден із них не потрапить за ґрати, адже всі четверо погодилися пройти освітню програму з рівного ставлення та недискримінації, що є умовою застосування умовного терміну.

Крім того:

Перший підсудний отримав заборону на роботу в освіті, спорті або молодіжних закладах строком на 4 роки та 3 місяці.

Інші троє – таку ж заборону на 3 роки та 7 місяців.

Також суд встановив заборону наближатися до Вінісіуса, його дому чи робочого місця ближче ніж на 1 000 метрів, а також відвідувати футбольні матчі Ла Ліги та RFEF на аналогічний період.

Штрафи склали: для першого підсудного – 1 084 євро, для решти трьох – по 720 євро.

Реакція футбольної спільноти

У Ла Лізі назвали цей вирок «історичним», оскільки це перший випадок, коли винесено реальне судове рішення за расизм у іспанському футболі. Представники ліги заявили, що продовжуватимуть боротися з дискримінацією в спорті, в тому числі через судові інструменти.

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