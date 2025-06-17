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У США суд розглядає провину чиновників, які допустили знущання над дітьми у прийомній родині

11:57, 17 червня 2025
Троє дітей роками зазнавали насильства, поки відповідальні служби ігнорували сигнали про жорстоке поводження.
У США суд розглядає провину чиновників, які допустили знущання над дітьми у прийомній родині
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
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Суд у Каліфорнії частково відхилив позовні вимоги проти посадовців округу Сонома, яких звинувачують у тому, що вони не вжили заходів, аби захистити трьох малолітніх дітей від жорстокого поводження в прийомній родині. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Позов стосується трьох братів і сестер, яких у 2006 році вилучили з біологічної родини та передали під опіку Хосе та Джини Сентено, попри попередні скарги на насильство з їхнього боку. Зі слів позивачів, упродовж багатьох років вони зазнавали фізичного, сексуального та психологічного насильства, а чиновники округу ігнорували численні сигнали про це.

Хто несе відповідальність

Суддя Ареселі Мартінес-Олґін залишила чинними звинувачення проти працівниці округу — Емі Лафферті, яка на момент подій відповідала за процес усиновлення. Її звинувачують у свідомому ігноруванні тривожних сигналів та порушенні обов’язкових процедур добору сімей. Зокрема, позивачі стверджують, що Лафферті не перевірила інформацію про Сентено, не розглядала родичів як альтернативу для опіки та навіть не зустрічалась із прийомними батьками.

Суд відхилив аргументи захисту щодо її нібито недоторканності у справах про «свідоме ігнорування» обов’язків. У попередніх рішеннях суд уже визнавав, що посадовець мала помітити ризик шкоди для дітей.

Відхилені вимоги

Водночас суддя відхилила частину претензій до інших посадовців округу, визнавши їх недостатньо конкретизованими. Наприклад, були зняті звинувачення у наданні суду неправдивої інформації та емоційному насильстві, оскільки позов не доводив, що дії службовців були вчинені з умислом або злістю.

Позивачі мають час до 9 липня 2025 року, щоб уточнити ці твердження і подати оновлений варіант позову.

Суть справи

Позов вперше подали у 2022 році проти округу Сонома, штату Каліфорнія та агенції TLC Child and Family Services. Позивачі заявляють, що органи влади не реагували на численні скарги, зокрема від соціальних працівників та родичів, про синці, побої та інші ознаки насильства у 2006–2008 роках. Згодом діти повідомляли про побиття, утримання в ізоляції, сексуальне насильство та тривале ув’язнення вдома. Одного з дітей, Каю, не бачили з 2012 року.

У 2020 році, після втручання органів опіки в Мексиці, дітей повернули до Каліфорнії. Сентено заарештували, і в серпні 2024 року Хосе Сентено засудили до кількох довічних термінів. Джина Сентено померла до завершення розгляду справи.

Справу розглядає Окружний суд Північного округу Каліфорнії.

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