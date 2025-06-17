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В США суд рассматривает вину чиновников, допустивших издевательство над детьми в приемной семье

11:57, 17 июня 2025
Трое детей годами подвергались насилию, пока ответственные службы игнорировали сигналы о жестоком обращении.
В США суд рассматривает вину чиновников, допустивших издевательство над детьми в приемной семье
Иллюстративное фото, источник - unsplash
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Суд в Калифорнии частично отклонил исковые требования против должностных лиц округа Сонома, которых обвиняют в том, что они не предприняли мер для защиты трех малолетних детей от жестокого обращения в приемной семье. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Иск касается трех братьев и сестер, которых в 2006 году изъяли из биологической семьи и передали под опеку Хосе и Джины Сентено, несмотря на ранее поступившие жалобы на насилие с их стороны. По словам истцов, в течение многих лет они подвергались физическому, сексуальному и психологическому насилию, а чиновники округа игнорировали многочисленные сигналы об этом.

Кто несет ответственность

Судья Аресели Мартинес-Олгин оставила в силе обвинения против сотрудницы округа — Эми Лафферти, которая на тот момент отвечала за процесс усыновления. Ее обвиняют в сознательном игнорировании тревожных сигналов и нарушении обязательных процедур отбора семей. В частности, истцы утверждают, что Лафферти не проверила информацию о семье Сентено, не рассматривала родственников детей как альтернативу для опеки и даже не встретилась с приемными родителями.

Суд отклонил аргументы защиты о ее якобы неприкосновенности в делах, связанных с «сознательным игнорированием» служебных обязанностей. В предыдущих решениях суд уже признавал, что чиновница должна была распознать риск причинения вреда детям.

Отклоненные требования

В то же время судья отклонила часть претензий к другим должностным лицам округа, признав их недостаточно конкретными. В частности, были сняты обвинения в предоставлении ложной информации суду и причинении эмоционального вреда, так как иск не доказывал, что действия чиновников были совершены с умыслом или злым умыслом.

Истцы имеют время до 9 июля 2025 года, чтобы уточнить эти обвинения и подать обновленную версию иска.

Суть дела

Иск был впервые подан в 2022 году против округа Сонома, штата Калифорния и агентства TLC Child and Family Services. Истцы заявляют, что власти игнорировали многочисленные жалобы — в том числе от социальных работников и родственников — о синяках, побоях и других признаках насилия в период с 2006 по 2008 годы. Позже дети рассказывали о побоях, изоляции, сексуальном насилии и длительном удержании в доме. Одного из детей, Каю, не видели с 2012 года.

В 2020 году, после вмешательства органов опеки в Мексике, детей вернули в Калифорнию. Супругов Сентено арестовали, и в августе 2024 года Хосе Сентено был приговорен к нескольким пожизненным срокам. Джина Сентено умерла до завершения судебного процесса.

Дело рассматривается Окружным судом Северного округа Калифорнии.

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