Россия намеренно нанесла удар по Украине во время саммита G7, – Сибига

По словам Сибиги, Кремль бомбит Украину, чтобы оскорбить мировых лидеров

Фото: Andrii Sybiha

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в умышленной эскалации войны во время саммита G7, который проходит в Канаде. Об этом он заявил в соцсети X.

«Сотни беспилотников и ракет нацелены на гражданское население. Особенно жестоким атакам подвергся Киев. Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он посылает сигнал полного неуважения Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали прекратить убийства», - написал Сибига.

По его словам, Кремль стремится продемонстрировать полное пренебрежение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые накануне призвали Россию прекратить насилие.

Глава МИД подчеркнул, что Москва сознательно избегает мирных путей решения конфликта: «Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удар по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения».

Сибига убежден, что настоящая цель Кремля - подорвать доверие к решимости стран G7: «Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать, что он ошибается».

Напомним, Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами. Также российская атака повредила два отделения Укрпочты в Киеве. На Нивках в Киеве нашли взрывоопасные шары.

В результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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