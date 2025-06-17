Как уволить работника по сокращению, если он болеет - разъяснение Гоструда

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области рассказало, как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения прошло уже два месяца, но работник находится на больничном.

В период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем окончания временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, либо первым рабочим днем после окончания отпуска.

Ранее сообщалось, может ли работодатель по собственной инициативе уволить одинокую мать.

Добавим, какие выплаты полагаются работнику при увольнении.

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