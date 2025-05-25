Які виплати належать працівнику при звільненні — нагадування Держпраці

Фахівці розповіли про строки розрахунку при звільненні.

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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці розповіли, які виплати належать працівнику при звільненні.

Коли працівник звільняється, всі суми, що належать йому від підприємства, установи, організації, виплачуються саме в день звільнення.

Працівникові належать такі типи виплат: основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору й відповідно до законодавства, зокрема, при звільненні.

Роботодавець повинен письмово повідомити працівника про виплати в розрахунковий день.

Раніше ми повідомляли, чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді.

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