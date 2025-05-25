Какие выплаты полагаются работнику при увольнении — напоминание Гоструда

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, какие выплаты полагаются работнику при увольнении.

Когда работник увольняется, все суммы, причитающиеся ему от предприятия, учреждения или организации, должны быть выплачены в день увольнения.

Работнику полагаются следующие виды выплат: основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, а также другие выплаты, на которые он имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с законодательством, в том числе при увольнении.

Работодатель обязан письменно уведомить работника о произведенных выплатах в расчетный день.

Ранее мы сообщали, может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности.

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