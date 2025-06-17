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Российская атака повредила два отделения Укрпочты в Киеве

10:09, 17 июня 2025
Укрпочта переносит обслуживание в другие места.
Российская атака повредила два отделения Укрпочты в Киеве
Фото: Укрпочта
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В ночь на 17 июня российская армия нанесла удар по Киеву, в результате чего пострадали два отделения «Укрпочты» - №03124 и №03126. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По его словам, предприятие оперативно работает над восстановлением обслуживания клиентов. Особое внимание уделяют вопросам выплат пенсий, ведь уже утром жители района обращались с вопросами.

«Команда (а некоторые, к сожалению, сам остался без дома) делает все возможное, чтобы мы как можно быстрее восстановились», - отметил Смелянский.

Предварительно известно, что уже завтра отделение 03124 сможет работать по новому адресу. Точную информацию о месте работы и график пообещали сообщить в ближайшее время.

Сейчас обслуживание клиентов временно перенаправляется в другие отделения города.⠀

Напомним, Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами. На Нивках в Киеве нашли взрывоопасные шары.

В результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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Киев Укрпочта обстрел

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