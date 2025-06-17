Російська атака пошкодила два відділення Укрпошти в Києві

Укрпошта переносить обслуговування в інші місця.

Фото: Укрпошта

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У ніч на 17 червня російська армія завдала удару по Києву, внаслідок чого постраждали два відділення «Укрпошти» — №03124 та №03126. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, підприємство оперативно працює над відновленням обслуговування клієнтів. Особливу увагу приділяють питанням виплат пенсій, адже вже зранку мешканці району зверталися із запитаннями.

«Команда (а дехто, на жаль, сам лишився без домівки) робить усе можливе, аби ми якнайшвидше відновилися», — зазначив Смілянський.

Попередньо відомо, що вже завтра відділення 03124 зможе працювати за новою адресою. Точну інформацію про місце роботи та графік пообіцяли повідомити найближчим часом.

Наразі обслуговування клієнтів тимчасово перенаправляється в інші відділення міста.

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