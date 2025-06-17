Практика судів
  1. В Україні

Росія навмисно завдала удару по Україні під час саміту G7, – Сибіга

10:45, 17 червня 2025
За словами Сибіги, Кремль бомбить Україну, щоб зневажити світових лідерів
Росія навмисно завдала удару по Україні під час саміту G7, – Сибіга
Фото: Andrii Sybiha
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Росію в навмисній ескалації війни під час саміту G7, який проходить у Канаді. Про це він заявив у соцмережі X.

«Сотні безпілотників та ракет націлені на цивільне населення. Особливо жорстоких атак зазнав Київ. Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства», — написав Сибіга.

За його словами, Кремль прагне продемонструвати повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які напередодні закликали Росію припинити насильство.

Глава МЗС наголосив, що Москва свідомо уникає мирних шляхів вирішення конфлікту: «Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення».

Сибіга переконаний, що справжня мета Кремля — підірвати довіру до рішучості країн G7: «Лише рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести, що він помиляється».

Нагадаємо, Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами. Також російська атака пошкодила два відділення Укрпошти в Києві. На Нивках у Києві знайшли вибухонебезпечні кулі.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Андрій Сибіга обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Компенсація втрати частини доходів військовослужбовцю у зв'язку з порушенням строків виплати додаткової винагороди – Верховний Суд розглянув зразкову справу

Верховний Суд у зразковій справі вказав, що порушення строку виплати додаткової винагороди військовослужбовця є підставою для нарахування та виплати компенсації втрати частини доходів.

«Ми звільнимося у відставку, тому що у нас є гідність» – у Верховному Суді виступили проти «переоцінки» суддів

У Верховному Суді пригрозили масовою відставкою у разі, якщо парламент дозволить проводити «переоцінку» доброчесності суддів головного суду країни, а Вищій раді правосуддя дісталося за спробу «втриматися на двох стільцях».

Верховний Суд розглянув спір щодо виплати додаткової винагороди у 100 тисяч грн у зв’язку із захворюванням, пов’язаним із захистом Батьківщини

Верховний Суд вказав, що суди мали обов’язково встановити обставини, що підтверджують наявність чи відсутність підстав для отримання позивачем збільшеної до 100 000 грн на місяць додаткової винагороди.

Право на зняття з обліку військовозобов'язаних мають особи, які вже вибули за межі України, а не ті, що збираються – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо чоловік лише збирається виїжджати за межі України на постійне місце проживання, він не може знятися з військового обліку – але таке право мають ті, хто вже виїхав.

Формувати аналітику з людського резерву військових можна буде в режимі реального часу – Черногоренко

Реєстр військовослужбовців дозволить отримувати точні та актуальні дані про особовий склад.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду