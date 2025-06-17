Росія навмисно завдала удару по Україні під час саміту G7, – Сибіга

За словами Сибіги, Кремль бомбить Україну, щоб зневажити світових лідерів

Фото: Andrii Sybiha

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Росію в навмисній ескалації війни під час саміту G7, який проходить у Канаді. Про це він заявив у соцмережі X.

«Сотні безпілотників та ракет націлені на цивільне населення. Особливо жорстоких атак зазнав Київ. Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства», — написав Сибіга.

За його словами, Кремль прагне продемонструвати повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які напередодні закликали Росію припинити насильство.

Глава МЗС наголосив, що Москва свідомо уникає мирних шляхів вирішення конфлікту: «Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення».

Сибіга переконаний, що справжня мета Кремля — підірвати довіру до рішучості країн G7: «Лише рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести, що він помиляється».

Нагадаємо, Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами. Також російська атака пошкодила два відділення Укрпошти в Києві. На Нивках у Києві знайшли вибухонебезпечні кулі.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

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