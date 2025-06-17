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Условные приговоры за расистскую акцию против футболиста Винисиуса Жуниора вынесли в Испании

17:39, 17 июня 2025
Четырех фанатов «Атлетико» наказали за расистский перформанс.
Условные приговоры за расистскую акцию против футболиста Винисиуса Жуниора вынесли в Испании
Фото: CNN
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Мадридский суд вынес приговор четырем лицам, признав их виновными в преступлении на почве ненависти и угрозах из-за публичного расистского акта, направленного против бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Речь идет об инциденте, произошедшем в январе 2023 года накануне матча Кубка Короля против «Атлетико», когда на одном из мостов в Мадриде вывесили баннер с надписью «Мадрид ненавидит Реал» и повесили надувного темнокожего манекена в футболке Винисиуса с номером 20, сообщает CNN.

Суть дела

Согласно материалам суда, четыре подсудимых организовали и реализовали акцию, которая получила огласку в Испании и за ее пределами. Один из них распространил изображение этого акта в интернете, чем дополнительно обострил ситуацию. Суд признал всех виновными в преступлении на почве расовой ненависти и угрозах, которые имели четкое направление против Винисиуса Жуниора как темнокожего спортсмена.

Позиции сторон

Все подсудимые подписали письмо с извинениями, адресованное самому Винисиусу, клубу "Реал Мадрид", испанской Ла Лиге и Федерации футбола Испании (RFEF). Это, а также признание вины, способствовало смягчению приговора. В то же время суд учел серьезность поступка, который имел широкий общественный резонанс и рассматривался как пример расистского давления на спортсмена.

Что решил суд

Один из подсудимых получил 15 месяцев условного заключения за преступление на почве ненависти и еще 7 месяцев за угрозы из-за распространения фото и видео инцидента в интернете.

Трое других были приговорены к 7 месяцам условного заключения за преступление на почве ненависти и 7 месяцам за угрозы каждому.

Ни один из них не попадет за решетку, ведь все четверо согласились пройти образовательную программу по равному отношению и недискриминации, что является условием применения условного срока.

Кроме того:

- Первый подсудимый получил запрет на работу в образовании, спорте или молодежных учреждениях сроком на 4 года и 3 месяца.

- Остальные трое - такой же запрет на 3 года и 7 месяцев.

Также суд установил запрет приближаться к Винисиусу, его дому или рабочему месту ближе чем на 1 000 метров, а также посещать футбольные матчи Ла Лиги и RFEF на аналогичный период.

Штрафы составили: для первого подсудимого - 1 084 евро, для остальных трех - по 720 евро.

Реакция футбольного сообщества

В Ла Лиге назвали этот приговор «историческим», поскольку это первый случай, когда вынесено реальное судебное решение за расизм в испанском футболе. Представители лиги заявили, что будут продолжать бороться с дискриминацией в спорте, в том числе через судебные инструменты.

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суд Испания футбол спорт

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