Верховный Суд оставил в силе решение об отказе адвокату-ФЛП в отмене налоговой консультации

Верховный Суд подчеркнул важность точности формулировки налоговых запросов

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Верховный Суд отклонил кассационную жалобу адвоката, который является физическим лицом-предпринимателем, и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций, отказавших в удовлетворении его иска к ГНС в Одесской области о признании налоговой консультации незаконной и её отмене (дело № 420/29295/23). Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

В обоснование своих требований адвокат указал, что с целью установления обстоятельств налогового учета его как физического лица-предпринимателя с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности адвоката им было направлено заявление в адрес территориального налогового органа о предоставлении индивидуальной налоговой консультации.

В результате ГУ ГНС предоставило ответ, но, как утверждает истец, предоставленная информация не соответствует действующему законодательству и указывает на двойное налогообложение одной и той же деятельности. Также истец настаивает на том, что спорный ответ является именно налоговой консультацией, а потому положения Закона Украины от 02.10.1996 года № 393/96-ВР «Об обращениях граждан» (с изменениями, далее — Закон № 393/96-ВР) к спорным правоотношениям не применяются.

Судом установлено, что ФЛП-адвокат обратился в налоговый орган с просьбой предоставить налоговую консультацию по следующим вопросам:

Может ли адвокат, оформленный как ФЛП с соответствующим признаком, быть на упрощенной системе налогообложения 3-й группы и уплачивать единый налог и ЕСВ по результатам своей адвокатской деятельности?

Необходимо ли физическому лицу-предпринимателю (ФЛП) с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности — адвокату вести налоговый учет и уплачивать налоги, ЕСВ отдельно, как физическому лицу-предпринимателю, и отдельно как самозанятому лицу, осуществляющему независимую профессиональную деятельность?

После внесения изменений по форме 5-ОПП с 1 сентября 2023 года, находясь уже зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности — адвокат, каким образом следует вести налоговый учет и какие налоги и сборы уплачивать при оказании правовой помощи и иной адвокатской деятельности?

Письмом от 21.09.2023 ГУ ГНС предоставило ответ, в котором указало, что согласно п. 65.9 ст. 65 Налогового кодекса Украины (с изменениями, далее — НКУ), если ФЛП осуществляет независимую профессиональную деятельность, то в контролирующих органах такое лицо учитывается как физическое лицо-предприниматель с признаком независимой профессиональной деятельности, а упрощённая система налогообложения применяется только к ФЛП и отдельно к лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.

Соответственно, ведение учёта осуществляется отдельно — как деятельность ФЛП, и отдельно — для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Также приведены нормы права, регулирующие вопросы подачи отчётности ФЛП и отдельно для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Верховный Суд при рассмотрении дела исходил из следующего.

Установившейся является практика Верховного Суда о том, что индивидуальная налоговая консультация по своей правовой природе фактически является ответом контролирующего органа налогоплательщику на его вопрос, который должен содержать конкретные разъяснения такому налогоплательщику в виде практической формы и/или модели его поведения в определённой сфере налоговых правоотношений.

Таким образом, налоговая консультация (индивидуальная), как методическая и практическая помощь налогоплательщику при исполнении им налоговой обязанности, фактически, по всем процедурам (начисление и уплата платежей, пени, штрафных санкций, обжалование действий контролирующих органов и т.п.):

предоставляется налогоплательщику для правильного практического применения конкретной нормы закона или нормативно-правового акта по вопросам администрирования, начисления и уплаты налогов или сборов непосредственно в его налоговом учёте при осуществлении им хозяйственной деятельности;

имеет индивидуальный характер и может использоваться только налогоплательщиком, которому такая консультация предоставлена;

не может устанавливать (изменять или прекращать) соответствующую норму законодательства, а лишь предоставляет разъяснение по поводу её практического применения;

имеет целью изложение (разъяснение) налогоплательщику официального понимания контролирующим органом содержания конкретной правовой нормы по вопросам налогообложения с целью обеспечения правильного её применения.

При этом налогоплательщику предоставлено право обжаловать в суд, как правовой акт индивидуального действия, налоговую консультацию контролирующего органа в случае, если она, по его мнению, противоречит нормам или содержанию соответствующего налога или сбора, и признание судом такой налоговой консультации недействительной является основанием для предоставления новой налоговой консультации с учётом выводов суда.

Обязательными составляющими письменной налоговой консультации являются: описание вопросов, поднимаемых налогоплательщиком; обоснование применения норм законодательства с учётом фактических обстоятельств, указанных в обращении налогоплательщика; вывод по вопросам практического применения отдельных норм налогового законодательства.

Аналогичная позиция выражена в постановлениях Верховного Суда от 17 апреля 2018 года по делу № 826/2032/16, от 22 октября 2019 года по делу № 520/10111/18, от 28 января 2020 года по делу № 804/8131/16, от 27 сентября 2023 года по делу № 804/4524/17, от 10 апреля 2024 года по делу № 826/6714/17.

Из анализа положений Налогового кодекса Украины усматривается, что налоговые органы имеют право предоставить ответ не в форме индивидуальной налоговой консультации, а в порядке, установленном Законом № 393/96-ВР, если обращение лица не содержит признаков запроса на предоставление консультации относительно практического применения конкретной нормы налогового законодательства.

Оценив содержание обращения истца к налоговому органу, суды пришли к выводу, что вопросы, им поднятые (относительно оформления адвоката в составе группы ФЛП, ведения налогового учёта и т.п.), касаются общего понимания налогового законодательства и не содержат признаков обращения относительно практического применения конкретной нормы Налогового кодекса Украины к фактическим обстоятельствам, присущим именно ситуации истца.

Таким образом, предоставление контролирующим органом ответа в порядке Закона № 393/96-ВР является правомерным и соответствует содержанию обращения, а истец в заявлениях по существу не предоставляет соответствующих обоснований вопреки этому.

Верховный Суд отмечает, что согласно правовым позициям, изложенным в постановлении от 27.04.2020 по делу № 813/4351/16, само по себе предоставление любого ответа на обращение гражданина в установленные законом сроки не следует считать полным и надлежащим выполнением своей обязанности субъектом властных полномочий. Так, существенным условием такого ответа является его надлежащее обоснование и решение поставленных в обращении вопросов (с учётом сути соответствующего обращения и на основании его глубокого и всестороннего изучения).

Анализируя содержание ответа, предоставленного контролирующим органом на заявление истца, суды указали, что в нём приведено полное и всестороннее обоснование поднятых в обращении вопросов, в частности с указанием на положения пункта 65.9 статьи 65 Налогового кодекса Украины, указано, что если ФЛП осуществляет независимую профессиональную деятельность, то в контролирующих органах такое лицо учитывается как физическое лицо-предприниматель с признаком независимой профессиональной деятельности, а упрощённая система налогообложения касается только ФЛП и отдельно лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Соответственно, ведение учёта осуществляется отдельно как для деятельности ФЛП, так и отдельно для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Также приведены нормы права, регулирующие порядок подачи отчётности ФЛП и отдельно для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Таким образом, вопросы, которые истец поднял в заявлении, были раскрыты в ответе полно, чётко и обоснованно. Ответ также был предоставлен в сроки, предусмотренные Законом № 393/96-ВР.

При таких обстоятельствах Верховный Суд считает, что Главное управление ГНС выполнило обязанность по надлежащему рассмотрению обращения истца в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обстоятельства, свидетельствующие о противоправности ответа, отсутствуют, а следовательно, основания для удовлетворения иска отсутствуют.

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