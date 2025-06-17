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Как бесплатно получить слуховой аппарат и куда обращаться в случае отказа - алгоритм действий

20:03, 17 июня 2025
Инструкция для украинцев, нуждающихся в слуховом аппарате, но не знающих, с чего начать или куда жаловаться.
Как бесплатно получить слуховой аппарат и куда обращаться в случае отказа - алгоритм действий
Фото: unsplash
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В Украине предусмотрено бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами для тех, кто в этом нуждается.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить слуховой аппарат бесплатно и что делать в случае отказа.

Кто может получить слуховой аппарат:

  • Лица, которым установлена инвалидность (граждане Украины, дети, иностранцы, лица без гражданства)
  • Военнослужащие независимо от установления им инвалидности

Полный перечень определен ст. 4 Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине».

Как получить слуховой аппарат:

Шаг 1. Обратиться к семейному врачу:

  • Семейный врач выдает направление к сурдологу
  • Сурдолог проводит обследование слуха и подготавливает медицинское заключение

Шаг 2. По направлению лечащего врача пройти:

  • Оценку повседневного функционирования лица (для взрослых)
  • Врачебно-консультативную комиссию (для детей)
  • Военно-врачебную комиссию (для военнослужащих)

Шаг 3. Обратиться в медучреждение, которое предоставляет бесплатные слуховые аппараты:

  • Пройти процедуру подбора и индивидуальной настройки слухового аппарата
  • Получить слуховой аппарат и рекомендации по его использованию и уходу

Какие документы необходимы:

  • Заявление
  • Паспорт (оригинал и копия) или свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет)
  • Идентификационная карта налогоплательщика
  • Выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (или МСЭК) об установлении инвалидности (для взрослых) или заключение ВКК (для детей)
  • Рекомендации индивидуальной программы реабилитации
  • Заключение ВВК (для военнослужащих)
  • Результаты измерения остроты слуха (аудиограмма при наличии)
  • Выписка о месте регистрации (если паспорт в форме ID-карты)

Когда выдадут слуховой аппарат:

  • Если необходимый аппарат есть в наличии — немедленно
  • Если нет — пациента вносят в очередь на обеспечение
  • В первую очередь слуховыми аппаратами обеспечивают детей

В каких случаях пациента снимают с учета:

  • При аннулировании медицинских показаний
  • При выезде за границу на постоянное место жительства
  • В случае смерти

Что делать, если отказали в получении слухового аппарата:

Можно обратиться:

  • На горячую линию Минздрава: 0 800 505 201
  • В суд

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