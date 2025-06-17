Как бесплатно получить слуховой аппарат и куда обращаться в случае отказа - алгоритм действий

Инструкция для украинцев, нуждающихся в слуховом аппарате, но не знающих, с чего начать или куда жаловаться.

Фото: unsplash

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В Украине предусмотрено бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами для тех, кто в этом нуждается.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить слуховой аппарат бесплатно и что делать в случае отказа.

Кто может получить слуховой аппарат:

Лица, которым установлена инвалидность (граждане Украины, дети, иностранцы, лица без гражданства)

Военнослужащие независимо от установления им инвалидности

Полный перечень определен ст. 4 Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине».

Как получить слуховой аппарат:

Шаг 1. Обратиться к семейному врачу:

Семейный врач выдает направление к сурдологу

Сурдолог проводит обследование слуха и подготавливает медицинское заключение

Шаг 2. По направлению лечащего врача пройти:

Оценку повседневного функционирования лица (для взрослых)

Врачебно-консультативную комиссию (для детей)

Военно-врачебную комиссию (для военнослужащих)

Шаг 3. Обратиться в медучреждение, которое предоставляет бесплатные слуховые аппараты:

Пройти процедуру подбора и индивидуальной настройки слухового аппарата

Получить слуховой аппарат и рекомендации по его использованию и уходу

Какие документы необходимы:

Заявление

Паспорт (оригинал и копия) или свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет)

Идентификационная карта налогоплательщика

Выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (или МСЭК) об установлении инвалидности (для взрослых) или заключение ВКК (для детей)

Рекомендации индивидуальной программы реабилитации

Заключение ВВК (для военнослужащих)

Результаты измерения остроты слуха (аудиограмма при наличии)

Выписка о месте регистрации (если паспорт в форме ID-карты)

Когда выдадут слуховой аппарат:

Если необходимый аппарат есть в наличии — немедленно

Если нет — пациента вносят в очередь на обеспечение

В первую очередь слуховыми аппаратами обеспечивают детей

В каких случаях пациента снимают с учета:

При аннулировании медицинских показаний

При выезде за границу на постоянное место жительства

В случае смерти

Что делать, если отказали в получении слухового аппарата:

Можно обратиться:

На горячую линию Минздрава: 0 800 505 201

В суд

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