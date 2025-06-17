Как бесплатно получить слуховой аппарат и куда обращаться в случае отказа - алгоритм действий

20:03, 17 июня 2025
Инструкция для украинцев, нуждающихся в слуховом аппарате, но не знающих, с чего начать или куда жаловаться.
Фото: unsplash
В Украине предусмотрено бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами для тех, кто в этом нуждается.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как получить слуховой аппарат бесплатно и что делать в случае отказа.
Кто может получить слуховой аппарат:
- Лица, которым установлена инвалидность (граждане Украины, дети, иностранцы, лица без гражданства)
- Военнослужащие независимо от установления им инвалидности
Полный перечень определен ст. 4 Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине».
Как получить слуховой аппарат:
Шаг 1. Обратиться к семейному врачу:
- Семейный врач выдает направление к сурдологу
- Сурдолог проводит обследование слуха и подготавливает медицинское заключение
Шаг 2. По направлению лечащего врача пройти:
- Оценку повседневного функционирования лица (для взрослых)
- Врачебно-консультативную комиссию (для детей)
- Военно-врачебную комиссию (для военнослужащих)
Шаг 3. Обратиться в медучреждение, которое предоставляет бесплатные слуховые аппараты:
- Пройти процедуру подбора и индивидуальной настройки слухового аппарата
- Получить слуховой аппарат и рекомендации по его использованию и уходу
Какие документы необходимы:
- Заявление
- Паспорт (оригинал и копия) или свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет)
- Идентификационная карта налогоплательщика
- Выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (или МСЭК) об установлении инвалидности (для взрослых) или заключение ВКК (для детей)
- Рекомендации индивидуальной программы реабилитации
- Заключение ВВК (для военнослужащих)
- Результаты измерения остроты слуха (аудиограмма при наличии)
- Выписка о месте регистрации (если паспорт в форме ID-карты)
Когда выдадут слуховой аппарат:
- Если необходимый аппарат есть в наличии — немедленно
- Если нет — пациента вносят в очередь на обеспечение
- В первую очередь слуховыми аппаратами обеспечивают детей
В каких случаях пациента снимают с учета:
- При аннулировании медицинских показаний
- При выезде за границу на постоянное место жительства
- В случае смерти
Что делать, если отказали в получении слухового аппарата:
Можно обратиться:
- На горячую линию Минздрава: 0 800 505 201
- В суд
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