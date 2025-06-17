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18 июня объявлен Днем траура в Киеве

11:39, 17 июня 2025
В Киеве почтят память погибших в результате массированной атаки врага — сейчас продолжается разбор завалов и спасательные работы.
18 июня объявлен Днем траура в Киеве
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18 июня объявлено Днем траура в Киеве — в память о жертвах массированной атаки врага. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

«Разбор завалов в столице продолжается. На данный момент точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. В результате атаки врага на Киев пострадали 114 человек», — отметил Кличко.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь и на рассвете 17 июня Россия обстреляла Киев дронами и ракетами. Враг целился по жилым домам.

В Соломенском районе столицы российская баллистическая ракета попала в девятиэтажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов. В результате удара разрушено более 40 квартир.

Баллистическая ракета зашла так глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал. Все 9 этажей сложились на уровне двухэтажного дома.

Добавим, что в результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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Киев обстрел ракетный удар

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