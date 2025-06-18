Без доплат и границ – с 2026 года украинцы будут звонить в ЕС как дома

Еврокомиссия предлагает включить Украину в зону роуминга ЕС с 2026 года.

Фото: BBC

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Европейская комиссия рекомендовала с января 2026 года интегрировать Украину в зону роуминга Евросоюза, что позволит украинцам пользоваться мобильной связью, интернетом и SMS в 27 странах ЕС без дополнительных расходов по тарифам своих операторов. Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

Решение, принятое 17 июня, ожидает окончательного утверждения Советом ЕС. Это позволит Украине присоединиться к политике «Роуминг как дома» (Roam like at home), для чего операторам предоставлено время до конца 2025 года для выполнения технических требований.

«Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Именно поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После интеграции Украина станет первой страной, на которую ЕС распространит режим внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций. Это означает, что украинцы в ЕС и европейцы в Украине не будут платить за роуминг, пользуясь звонками, SMS и мобильными данными по внутренним тарифам с таким же качеством связи, как дома, включая бесплатный доступ к экстренным службам.

Действующее соглашение между операторами ЕС и Украины будет действовать до 31 декабря 2025 года, обеспечивая льготные условия для украинцев. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году европейские операторы предоставляли украинцам бесплатный или льготный роуминг на добровольной основе. С 2023 года сотрудничество перешло на коммерческие условия, что несколько ограничило объем услуг.

После официального присоединения к роуминговой зоне ЕС с 2026 года украинцы смогут пользоваться связью в Европе без дополнительных платежей, как это действует между странами ЕС с 2017 года.

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