Клининговая компания из Днепропетровской области уклонилась от уплаты 16 млн гривен налогов — БЭБ

Следователи выяснили, что директор предприятия, занимающегося уборкой и обслуживанием домов, вносил ложную информацию в налоговую отчетность.

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Общество из Днепропетровской области уплатило в государственный бюджет почти 16 млн грн неуплаченных налогов в ходе расследования уголовного производства на Полтавщине. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности в Полтавской области.

Установлено, что директор предприятия, занимающегося уборкой и обслуживанием зданий, вносил недостоверную информацию в налоговую отчетность. Это позволило уклониться от уплаты налога на доходы физических лиц в особо крупных размерах.

Суммы нанесённого ущерба подтверждены выводом аналитического исследования, составленного Главным управлением Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Детективы БЭБ обеспечили полное возмещение обществом убытков, причинённых государству.

Должностному лицу сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В связи с уплатой средств в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности.

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