В Украине хотят ввести компенсации ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях

Речь идет о программе, которая даст возможность приобрести новое жилье вместо утраченного на ВОТ.

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Правительство Украины совместно со Всемирным банком рассматривает возможность запуска новой программы жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц, утративших жилье на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов.

По его словам, окончательное решение пока не принято, однако переговоры между правительством и Всемирным банком активно продолжаются.

Программа предусматривает выдачу ВПЛ так называемых «жилищных ваучеров», которые можно будет использовать для приобретения нового жилья — либо как первый взнос по ипотеке, либо для частичного или полного погашения ипотечного кредита.

Приоритетное право на участие в программе получат:

участники боевых действий;

многодетные семьи и семьи погибших защитников;

лица с инвалидностью;

дети-сироты;

другие категории ВПЛ — на завершающем этапе реализации программы.

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