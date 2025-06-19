ГБР и СБУ задержали военного – его подозревают в наведении ракет на воинские части

По данным следствия, действия фигуранта привели к ракетным ударам и гибели украинских защитников.

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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали военнослужащего. Его подозревают в передаче российским военным координат украинских подразделений, техники и личных данных защитников. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, с ноября 2024 года по май 2025-го фигурант из личных идеологических убеждений передавал через мессенджер данные бывшему боевику «ДНР», который в настоящее время служит в вооруженных силах РФ.

В ГБР уточняют, что в ходе следственных действий было установлено, что мужчина информировал о расположении украинских военных в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Донецкой областях. Один из ударов, нанесенных после передачи координат, пришелся по воинской части — сам военнослужащий в тот момент находился в командировке.

Как указано в Государственном бюро расследований, фигурант предоставлял данные безвозмездно, «осознанно отказывался от вознаграждения за свои действия, объясняя это поддержкой идеологии страны-агрессора».

«В результате нанесенных ракетных ударов погибли украинские военнослужащие», — подчеркнули в Бюро.

Во время обысков по месту жительства задержанного и у его родственников изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, флешки, жесткие диски.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы. На данный момент суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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