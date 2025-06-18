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Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

14:30, 18 червня 2025
Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.
Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко виступив за відновлення присутності суддів або суддів у відставці у складі кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

За словами голови ВС, особливо важливо мати представників суддівського корпусу у складі дисциплінарних палат комісій адвокатури, оскільки це забезпечить більшу об’єктивність та прозорість розгляду дисциплінарних скарг на адвокатів, зокрема у випадках, коли авторами скарг є судді.

Про це Станіслав Кравченко повідомив під час VIII Київського полілогу, який відбувся у Верховному Суді.

Нагадаємо, що адвокатура має свою квоту у складі як Вищої ради правосуддя, яка розглядає дисциплінарні провадження стосовно суддів, так і у складі Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка здійснює розгляд скарг на прокурорів.

Також зазначимо, що Закон «Про адвокатуру», який діяв у 1993-2012 роках, передбачав наявність суддівської квоти у складі кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Так, до складу кожної атестаційної палати комісії входило 4 судді, а до складу кожної дисциплінарної палати – 2 судді.

Крім того, представник Верховного Суду України входив до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яка здійснювала перегляд рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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