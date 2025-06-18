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Гендиректор Amazon попередив про скорочення офісного персоналу через штучний інтелект

21:01, 18 червня 2025
Штучний інтелект забезпечить ефективність, але призведе до зменшення кількості співробітників у корпоративному секторі компанії вже в найближчі роки.
Гендиректор Amazon попередив про скорочення офісного персоналу через штучний інтелект
Фото: Getty Images
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Генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про скорочення робочих місць у найближчі роки через широке впровадження штучного інтелекту. Про це він зазначив у службовій записці, передає ВВС.

Amazon став черговим гігантом у технологічній галузі, який відкрито говорить про масштабне впровадження ШІ. Компанія активно використовує його в «майже кожному напрямі» своєї діяльності — від створення описів товарів до автоматизації щоденних завдань.

«Ми потребуватимемо менше людей для виконання деяких поточних завдань і більше — для інших нових функцій», — зазначив Джессі. За його словами, ефективність, яку дасть штучний інтелект, дозволить скоротити частину корпоративного штату.

На кінець минулого року Amazon налічував понад 1,5 мільйона працівників у світі, з яких приблизно 350 тисяч — це офісні співробітники. Більшість працює у США, де компанія є другим за масштабами роботодавцем після Walmart.

Експерти попереджають: автоматизація загрожує насамперед початковим позиціям у «білих комірцях».

Так, гендиректор ШІ-компанії Anthropic Даріо Амодеї заявив, що штучний інтелект може замінити до 50% таких посад.

А Джеффрі Гінтон, якого вважають «хрещеним батьком» штучного інтелекту зазначив, що ця технологія якісно інша — вона здатна виконувати більшість рутинних інтелектуальних завдань людини.

«Якщо ШІ зможе робити все звичайне інтелектуальне навантаження, то які саме нові робочі місця він створить?» — запитує Гінтон, ставлячи під сумнів оптимістичні прогнози про появу нових професій.

Джессі також повідомив, що понад 500 тисяч продавців на платформах Amazon вже користуються її ШІ-інструментами для генерації описів товарів. Активно підключаються і рекламодавці.

«Багато з цих ШІ-агентів ще не створені, але вони з’являться дуже швидко», — пише він. — «Ті, хто відкритий до змін, матимуть хороші шанси в компанії».

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штучний інтелект технології ШІ

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