Закон про множинне громадянство спрощує процедуру для етнічної діаспори — Євгенія Кравчук розповіла деталі

Депутатка Євгенія Кравчук розповіла, які проблеми вирішить ухвалений Радою закон про множинне громадянство.

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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 11469 про множинне громадянство. Питання визнання кількох громадянств буде залежати від того, чи це громадянство держави, внесеної до списку Кабміну – а він формуватиме список на власний розсуд.

Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук пояснила, які проблеми вирішує цей закон.

"Це фактично не робить порушниками закону тих українців, які вже де-факто мають, наприклад, два паспорти, українські і країни, де вони проживають.

Дуже багато українців виїхали ще там 10-20 років тому, більшість з них отримували громадянство країн. Вони якраз проживають переважно в країнах, які також дозволяють множинне громадянство.

Тобто там вони не порушники, а в Україні порушники. Це дозволяє їм тримати свій український паспорт, його переоформлювати і залишатися в громадянстві України. І, безумовно, нам важливо тримати зв'язок із діаспорою, з етнічними українцями, які вже їхні предки жили в Україні і потім виїхали за кордон. Для етнічних українців, які не мали українського громадянства ніколи, буде такий фаст-трек, тобто спрощена процедура.

Вони все одно мають як мінімум рік проживати в Україні перед тим, як отримати українське громадянство, але це все одно буде відбуватися швидко", — розповіла Кравчук.

Також вона додала, що Кабінет Міністрів буде встановлювати перелік країн, з якими дозволене подвійне громадянство. За її словами, мова йде, зокрема, про країни Європейського Союзу, "Великої сімки".

"Але Кабінет міністрів буде мати тут дискрецію, право вибору і змін, щоб не змінювати постійно тіло закону", — розповіла Євгенія Кравчук.

Раніше ми писали, що наразі невідомо, які країни Кабмін внесе до переліку «держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку», втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2024 року, Володимир Зеленський реєстрував інший законопроект 10425 – також про множинне громадянство. Перший проект 10425, як і нинішній, передбачав запровадження спрощеного порядку набуття громадянства України для окремих категорій іноземців.

Попередній проект 10425 чітко перелічував безпосередньо у тексті законопроекту країни, громадянам яких спростять доступ до українського паспорта. Зокрема, у п. 7 ст. 1 законопроекту було встановлено, що це такі країни, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія.

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