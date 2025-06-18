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Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

15:47, 18 июня 2025
В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.
Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка
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Кабмин на заседании 18 июня согласовал предложение Министерства развития общин и Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства о реализации в течение 2 лет, но не более периода действия военного положения, экспериментального проекта по приему у граждан Украины, находящихся за пределами Украины, документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка.

Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта (текст пока не опубликован).

Установлено, что расположенное за пределами Украины обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за пределами Украины.

Также внесены изменения в постановления правительства от 26.06.2015 №441 «Об удостоверении личности моряка» и от 18.10.2017 №784 «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного демографического реестра и предоставления из него информации, взаимодействия между уполномоченными субъектами, а также осуществления идентификации и верификации».

В частности, заменен субъект выдачи удостоверения личности моряка с капитана морского порта на Администрацию судоходства, в том числе через ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта».

Введена процедура оформления удостоверений личности моряка с использованием средств Единого государственного демографического реестра, путем создания и внедрения ведомственной информационной системы удостоверений личности моряка, предназначенной для ведения учета данных, владельцем которой будет Администрация судоходства.

Предусмотрен срок хранения не полученного в установленном порядке заявителем удостоверения личности моряка, а именно, в течение 2-х лет удостоверение хранится и в случае его неполучения признается недействительным и уничтожается.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины

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Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

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