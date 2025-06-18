Чи можна отримати компенсацію від роботодавця за незаконне звільнення

У разі звільнення без законних підстав працівник має право на поновлення, виплату середнього заробітку, компенсацію моральної шкоди або грошову виплату замість повернення на роботу.

Фото: Freepik

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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi роз’яснило, чи може працівник отримати компенсацію від роботодавця у разі його незаконного звільнення останнім.

Законодавством про працю передбачені наступні механізми захисту працівника у разі звільнення без законної підстави:

Поновлення на роботі.

Виплата працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Відшкодування моральної шкоди.

Поновлення на роботу

У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню. (ст.235 КЗпП)

Виплата працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

У разі затримки роботодавцем виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або його близькою особою повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому грошової компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а у випадку неможливості поновлення - у розмірі дворічного середнього заробітку. (ст. ст. 235, 236 КЗпП).

Відшкодування моральної шкоди

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. (стаття 237-1КЗпП)

Правові підстави та порядок відшкодування моральної шкоди додатково визначаються законодавством (Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" та іншими).

Розмір компенсації моральної школи визначається судом індивідуально, законодавчі обмеження щодо розміру такого відшкодування не встановлені.

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