ДБР викрило масштабну схему «відкосу» від мобілізації в Києві – розслідування оборудки в Голосіївському ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.
У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов’язаних.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків. Перевірці підлягали документи понад 4 тис. осіб, виключених з обліку. Вже понад 500 з них поновлені на обліку, триває процедура поновлення ще щонайменше 1 тисячі чоловіків.
Фігурантам інкримінують низку статей Кримінального кодексу України:
Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі.
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