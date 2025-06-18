ДБР викрило масштабну схему «відкосу» від мобілізації в Києві – розслідування оборудки в Голосіївському ТЦК

ДБР завершило розслідування оборудки в Голосіївському РТЦК.

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов’язаних.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;

11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);

документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.

Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків. Перевірці підлягали документи понад 4 тис. осіб, виключених з обліку. Вже понад 500 з них поновлені на обліку, триває процедура поновлення ще щонайменше 1 тисячі чоловіків.

Фігурантам інкримінують низку статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою),

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ),

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди),

ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

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