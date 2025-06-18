Практика судів
  1. В Україні

ДБР викрило масштабну схему «відкосу» від мобілізації в Києві – розслідування оборудки в Голосіївському ТЦК

16:05, 18 червня 2025
ДБР завершило розслідування оборудки в Голосіївському РТЦК.
ДБР викрило масштабну схему «відкосу» від мобілізації в Києві – розслідування оборудки в Голосіївському ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов’язаних.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;
  • 11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);
  • документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.

Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків. Перевірці підлягали документи понад 4 тис. осіб, виключених з обліку. Вже понад 500 з них поновлені на обліку, триває процедура поновлення ще щонайменше 1 тисячі чоловіків.

Фігурантам інкримінують низку статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою),
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ),
  • ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди),
  • ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ ДБР підозрюваний ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.

Верховна Рада встановила нові ставки судового збору

Для громадян максимальний розмір судового збору за подання касаційної скарги до Верховного Суду у цивільних справах буде обмежений 30280 грн, а якщо йдеться про захист соціальних прав – 15 тисячами грн.

В АРМА підвищать посадові оклади — скільки будуть платити радникам і помічникам

«Голий» посадовий оклад помічників та радників в АРМА буде складати близько 70 тисяч грн, голови АРМА після відбору за участі міжнародних експертів – від 133 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області