Геніальність на вагу золота – документи математика і криптографа Алана Тюрінга пішли з молотка за рекордну суму

Документи Алана Тюрінга продали на аукціоні за рекордні 465 тисяч фунтів.

Фото: BBC

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Колекція документів видатного математика і криптографа Алана Тюрінга, датована 1930-ми роками, була продана на аукціоні в Етволі, графство Дербішир, за рекордну суму 465,4 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 544,4 тисячі євро). Про це повідомило BBC.

Серед лотів, виставлених аукціонним домом Hansons Auctioneers, особливу увагу привернула копія докторської дисертації Тюрінга «Системи логіки, засновані на порядкових числах» 1938–1939 років, продана за 110,5 тисячі фунтів (129,2 тисячі євро), та його фундаментальна праця «Про обчислювані числа», яка пішла з молотка за 208 тисяч фунтів (243 тисячі євро). Інші роботи, зокрема «Обчислюваність і λ-визначуваність» та «Світова проблема в напівгрупах з анулюванням», принесли 26 і 28,6 тисячі фунтів відповідно. Пізніша праця 1952 року «Хімічна основа морфогенезу» була продана за 19,5 тисячі фунтів, а перша стаття Тюрінга 1935 року «Еквівалентність лівої та правої майже періодичності» — за 7,8 тисячі фунтів.

Аукціоніст Чарльз Хенсон зазначив, що документи ледь не знищили через шредер, але тепер вони «надихатимуть і навчатимуть майбутні покоління». За його словами, ці праці є основоположними для теоретичної інформатики. Хоча початкова оцінка дисертації та роботи «Про обчислювані числа» становила 40–60 тисяч фунтів, кінцеві ціни значно перевищили очікування.

Документи спочатку належали другу Тюрінга, математику Норману Раутледжу, якому їх подарувала мати Алана, Етель Тюрінг. Після смерті Раутледжа в 2013 році колекцію знайшли в його будинку в Лондоні. Сестра Раутледжа зберігала їх, доки не переїхала до будинку для літніх людей, де доньки ледь не позбулися документів. На аукціоні також продали особистий лист від Етель Тюрінг із поясненням, чому вона передала папери Раутледжу.

Алан Тюрінг, якого вважають «батьком сучасної інформатики», відіграв ключову роль у розшифруванні німецького коду «Енігма» під час Другої світової війни.

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