Кабмін визначив тривалість додаткової відпустки для помічників вихователів у спеціальних дитячих садках

Уряд установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків

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Кабінет Міністрів 18 червня установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків або спеціальних груп у закладах дошкільної освіти.

Так, було затверджено проект постанови «Про визначення тривалості щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків (спеціальних груп)».

Рішення прийнято на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», який набрав чинності з 1 січня 2025 року. За законом, помічники вихователів у дитсадках мають щорічну основну відпустку — 28 календарних днів.

А для тих, хто працює у спеціальних садках або спеціальних групах, передбачена ще й додаткова відпустка. Її тривалість встановлює Уряд.

Передбачена наступна тривалість щорічної додаткової відпустки помічникам вихователів, які працюють з дітьми:

- з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають порушення слухової або зорової функцій, функціональними фізичними або моторними труднощами, функціональними мовленнєвими труднощами, із соціоадаптаційними труднощами – 7 календарних днів;

- з інтелектуальними труднощами або із складними порушеннями розвитку – 14 календарних днів.

Рішення стосується не лише комунальних і державних закладів дошкільної освіти, а й поширюється на дошкільні підрозділи інших юридичних осіб, зокрема приватних, а також фізичних осіб-підприємців, які провадять освітню діяльність у сфері дошкілля.

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