Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Фото: 24tv

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Правительство 18 июня внесло изменения в Порядок выплаты денежной компенсации за аренду жилых помещений ветеранам, вернувшимся из плена или вынужденным временно проживать в других регионах. Теперь они смогут получить компенсацию за аренду по значительно упрощенной процедуре.

Соответствующие изменения Правительство внесло в Порядок выплаты денежной компенсации лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за наем (аренду) ими жилых помещений (постановление Кабмина №252).

Теперь заявления с необходимыми документами можно подавать в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или через ЦПАУ по адресу арендуемого жилого помещения.

Определен алгоритм передачи документов из ЦПАУ в соответствующие местные органы по вопросам ветеранской политики и обратного информирования о результатах рассмотрения.

Бывшим полицейским и спасателям, которые были уволены со службы, но еще не получили официального статуса УБД или ОИВВ, к заявлению следует добавить копии военно-учетного документа и выписки из приказа об увольнении со службы в полиции/исключении из кадров ГСЧС.

Кто может получить компенсацию

Защитники и Защитницы, которые защищали независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины и:

потеряли или имеют поврежденное жилье вследствие боевых действий;

имеют жилье на временно оккупированных территориях или в районах, где продолжаются боевые действия;

проходят реабилитацию далеко от своего задекларированного места жительства (более 15 км).

Сколько будут компенсировать

Сумма выплат зависит от местоположения арендованного жилья.

Киев, Днепр, Львов, Одесса – 2 прожиточных минимума – сейчас это 6 056 грн

Областные центры – 1,5 прожиточного минимума – 4 542 грн

Другие населенные пункты – 1 прожиточный минимум – 3 028 грн

Если лицо арендует жилье менее чем на месяц, компенсация будет выплачиваться пропорционально количеству дней проживания.

Документы, которые необходимо подать (копии):

документ, удостоверяющий личность;

карточка налогоплательщика;

информационная справка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

акт обследования объекта, поврежденного в результате боевых действий, вызванных агрессией РФ;

военно-учетный документ;

удостоверение, подтверждающее статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

справка об отсутствии (наличии) судимости и других ограничений, связанных с преступлениями против Украины;

договор найма (аренды) жилья, заключенный в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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