Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Правительство 18 июня внесло изменения в Порядок выплаты денежной компенсации за аренду жилых помещений ветеранам, вернувшимся из плена или вынужденным временно проживать в других регионах. Теперь они смогут получить компенсацию за аренду по значительно упрощенной процедуре.
Соответствующие изменения Правительство внесло в Порядок выплаты денежной компенсации лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за наем (аренду) ими жилых помещений (постановление Кабмина №252).
Теперь заявления с необходимыми документами можно подавать в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или через ЦПАУ по адресу арендуемого жилого помещения.
Определен алгоритм передачи документов из ЦПАУ в соответствующие местные органы по вопросам ветеранской политики и обратного информирования о результатах рассмотрения.
Бывшим полицейским и спасателям, которые были уволены со службы, но еще не получили официального статуса УБД или ОИВВ, к заявлению следует добавить копии военно-учетного документа и выписки из приказа об увольнении со службы в полиции/исключении из кадров ГСЧС.
Кто может получить компенсацию
Защитники и Защитницы, которые защищали независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины и:
Сколько будут компенсировать
Сумма выплат зависит от местоположения арендованного жилья.
Если лицо арендует жилье менее чем на месяц, компенсация будет выплачиваться пропорционально количеству дней проживания.
Документы, которые необходимо подать (копии):
Автор: Наталя Мамченко
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