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Кабмин согласовал назначение Светланы Липовой заместителем главы Сумской ОГА — какие еще кадровые решения приняло правительство

17:13, 18 июня 2025
Александр Борняков был назначен заместителем министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.
Кабмин согласовал назначение Светланы Липовой заместителем главы Сумской ОГА — какие еще кадровые решения приняло правительство
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Кабинет Министров 18 июня принял ряд кадровых решений. Об этом рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство приняло решение об увольнении:

Александра Борнякова с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины

Романа Боднара с должности первого заместителя Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины

При этом Александр Борняков был назначен заместителем Министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.

Также Виктор Войналович назначен первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Кроме того, согласовано назначение Светланы Липовой заместителем председателя Сумской областной государственной администрации.

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Кабинет Министров Украины

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