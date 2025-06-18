Пенсионный фонд будет получать данные о физической идентификации пенсионеров напрямую от банков

Правительство обязало банки информировать Пенсионный фонд о физической идентификации получателей пенсий.

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Правительство внесло изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках. Отныне уполномоченные банки обязаны информировать Пенсионный фонд Украины о проведении физической идентификации получателей пенсий. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Если банк провёл физическую идентификацию лица, он должен передать соответствующую информацию в Пенсионный фонд в электронном формате. Данные передаются с использованием квалифицированной электронной подписи через защищённые каналы связи в соответствии с требованиями законов «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Передача информации будет осуществляться только при её наличии, но не чаще одного раза в день, согласно протоколу обмена данными между банком и Пенсионным фондом.

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