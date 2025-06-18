Вице-премьер Алексей Чернышов о законе о множественном гражданстве: Это наш шаг навстречу ЕС и 130 демократическим странам

Алексей Чернышев подчеркнул, что это важный шаг к сохранению и возобновлению связей с миллионами украинцев в мире.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 18 июня приняла в целом как закон законопроект №11469 о множественном гражданстве. Вопрос признания нескольких гражданств будет зависеть от того, является ли это гражданство государством, внесённым в список Кабмина – а он будет формировать список на своё усмотрение.

Вице-премьер-министр - Министр национального единства Алексей Чернышов прокомментировал принятие закона о внедрении множественного гражданства.

«Сегодня – исторический день для Украины. Это решение – важный шаг к сохранению и восстановлению связи с миллионами украинцев в мире», – отметил Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что принятие закона о множественном гражданстве учитывает современные вызовы глобализированного мира.

«Это наш шаг навстречу Европейскому Союзу и 130 демократическим странам, где такая практика уже давно является нормой. Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо всем, кто сделал это возможным!» – отметил Алексей Чернышов.

Ранее мы писали, что пока неизвестно, какие страны Кабмин внесет в перечень «государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке», впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года, Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка приобретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

Предыдущий проект 10425 четко перечислял непосредственно в тексте законопроекта страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

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