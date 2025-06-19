В Киеве на станции метро «Вокзальная» устанавливают пандусы

Киев делает подземку более доступной.

Фото: КГГА

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На станции метро «Вокзальная» начали монтаж пандусов на лестнице для входа и выхода, чтобы повысить доступность столичного метрополитена. Об этом сообщило КП «Киевский метрополитен».

Пандусы соответствуют современным строительным нормам и стандартам безбарьерности. Первую конструкцию установили в ночь на 18 июня, а вторую планируют смонтировать до конца недели. Работы проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам.

КП «Киевский метрополитен» также напомнило, что маломобильные пассажиры могут заказать сопровождение для комфортного передвижения по подземке, позвонив по телефону (044) 238-55-11. Рекомендуется обращаться за час до поездки, указав время и маршрут. В мае 2025 года этой услугой воспользовались около 950 пассажиров.

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