Практика судов
  1. В Украине

В Киеве на станции метро «Вокзальная» устанавливают пандусы

00:06, 19 июня 2025
Киев делает подземку более доступной.
В Киеве на станции метро «Вокзальная» устанавливают пандусы
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На станции метро «Вокзальная» начали монтаж пандусов на лестнице для входа и выхода, чтобы повысить доступность столичного метрополитена. Об этом сообщило КП «Киевский метрополитен».

Пандусы соответствуют современным строительным нормам и стандартам безбарьерности. Первую конструкцию установили в ночь на 18 июня, а вторую планируют смонтировать до конца недели. Работы проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам.

КП «Киевский метрополитен» также напомнило, что маломобильные пассажиры могут заказать сопровождение для комфортного передвижения по подземке, позвонив по телефону (044) 238-55-11. Рекомендуется обращаться за час до поездки, указав время и маршрут. В мае 2025 года этой услугой воспользовались около 950 пассажиров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Киев метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.

Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Суд сможет решать вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела – принят закон

Суды смогут выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України