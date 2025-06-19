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В Ровенской области 19-летний парень сел пьяный за руль и устроил смертельное ДТП

07:18, 19 июня 2025
Парень в нетрезвом состоянии нарушил правила безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.
В Ровенской области 19-летний парень сел пьяный за руль и устроил смертельное ДТП
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В Ровенской области 19-летний водитель, подозреваемый в совершении ДТП в Ровенской области, в результате которого погиб 21-летний пассажир авто, был заключен под стражу. Ему грозит от пяти до десяти лет заключения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что 15 июня около 6 утра, 19-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя при этом автомобилем ИЖ 412 ИЭ, в салоне которого находились еще три пассажира, двигался по селу Малый Мидск Ровенского района.

Не учтя дорожную обстановку и не выбрав безопасную скорость движения, нетрезвый парень не справился с управлением транспорта и выехал на обочину, где его авто занесло и опрокинулось.

В результате ДТП, от полученных травм на месте происшествия погиб 21-летний пассажир автомобиля. Остальные двое – несовершеннолетние пассажиры 14 и 13 лет, не пострадали.

Суд избрал юношу меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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ДТП

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