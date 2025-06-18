Верховная Рада расширила круг лиц, имеющих право на денежную помощь в случае гибели военных

Иждивенцы погибших военнослужащих также смогут получить единовременную денежную помощь от государства.

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Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 13129, который расширяет социальные гарантии для семей погибших военнослужащих. Согласно новым нормам, единовременную денежную помощь от государства смогут получить также иждивенцы погибших защитников. Об этом сообщила народная депутатка Ирина Борзова.

По ее словам, документ уточняет перечень лиц, имеющих право на получение государственной помощи в случае гибели военнослужащего. В частности, в него включены иждивенцы, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с пенсионным законодательством.

«Иждивенцами могут быть как родители, не достигшие пенсионного возраста, так и дети до 23 лет, лица с инвалидностью — то есть все те лица, которые находились на иждивении у военнослужащего», — пояснила Борзова.

Она добавила, что такой подход расширяет перечень лиц, которые смогут получить единовременную выплату от государства в случае гибели военнослужащего.

«Когда мать остается одна после гибели сына, родного человека, она должна иметь право на защиту, заботу со стороны государства», — указала депутатка.

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