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$15000 за втечу за кордон – на Волині викрили схему незаконного переправлення ухилянтів

22:36, 29 липня 2025
Волинянина затримали на Рівненщині під час спроби переправити через державний рубіж трьох чоловіків.
$15000 за втечу за кордон – на Волині викрили схему незаконного переправлення ухилянтів
Фото: dpsu.gov.ua
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На Волині правоохоронці викрили 34-річного жителя Камінь-Каширського району – учасника схеми незаконного переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, чоловік за 5 тисяч доларів виконував послуги водія, а саме підвозив «клієнтів» до кордону, який вони мали самотужки перейти.

«Волинянина затримали на Рівненщині під час спроби переправити через держрубіж трьох чоловіків: двох мешканців Волині, віком 19 та 22 роки та 27 – річного жителя Києва. Незаконна мандрівка обійшлася їм у 15 тисяч доларів США», - сказано у повідомленні.

Зловмиснику та ще двом, раніше затриманим, учасникам схеми, які за грошову винагороду також сприяли незаконному перетину кордону, повідомлено про підозру. Одному з учасників схеми обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб нічного домашнього арешту, решті – цілодобовий домашній арешт.

Усі вони працювали на одного і того ж замовника, який перебуває за кордоном. Він підшукував клієнтів в Україні та розв'язував інші організаційні питання.  

Фото: dpsu.gov.ua

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Державна прикордонна служба

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