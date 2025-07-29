$15000 за побег за границу — на Волыни разоблачили схему незаконной переправки уклонистов

Жителя Волыни задержали в Ровенской области во время попытки переправить через государственную границу трех мужчин.

Фото: dpsu.gov.ua

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На Волыни правоохранители разоблачили 34-летнего жителя Камень-Каширского района — участника схемы незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчина за 5 тысяч долларов выполнял услуги водителя, а именно — подвозил «клиентов» к границе, которую они должны были пересечь самостоятельно.

«Жителя Волыни задержали в Ровенской области во время попытки переправить через государственную границу трех мужчин: двух жителей Волыни в возрасте 19 и 22 лет и 27-летнего жителя Киева. Незаконное путешествие обошлось им в 15 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику и еще двум ранее задержанным участникам схемы, которые за денежное вознаграждение также способствовали незаконному пересечению границы, сообщено о подозрении.

Одному из участников схемы избрана мера пресечения в виде 60 суток ночного домашнего ареста, остальным — круглосуточный домашний арест.

Все они работали на одного и того же организатора, который находится за границей. Он подыскивал клиентов в Украине и решал другие организационные вопросы.

Фото: dpsu.gov.ua

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